Prudnik pamięta o Prymasie Tysiąclecia. Będą spektakle i koncerty o kardynale Stefanie Wyszyńskim

Prudnik był trzecim miejscem uwięzienia prymasa Stefana Wyszyńskiego, represjonowanego przez władze komunistyczne PRL. 6 października 1954 roku przywieziono go do opuszczonego klasztorku franciszkanów w lesie pod Prudnikiem. Przebywał tam ponad rok, do 27 października 1955. Zakonnikom kilka dni wcześniej nakazano opuścić klasztor, w którym zakwaterowane zostało wojsko. Przez ponad rok budynek klasztorny był ogrodzony, zasłonięty i pilnowany przez wojsko.

Prudnik był ważnym miejscem na mapie represji wobec kardynała Wyszyńskiego. W tym okresie uwięziony prymas zaczął pracę nad tekstem Ślubów Jasnogórskich, które zostały złożone już po jego uwolnieniu.

Dla przypomnienia tych wydarzeń w czwartek 5 października o 19.30 w sali reprezentacyjnej POK przy ul. Kościuszki 1 odbędzie się koncert „SACRUM”, w wykonaniu Dziecięcego Studia Piosenki Prudnickiego Ośrodka Kultury. Koncert jest repertuarowym nawiązaniem do cyklu koncertów „Skrawek Nieba”, organizowanych przez Prudnicki Ośrodek Kultury od 2021 roku.