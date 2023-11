Przy granicy polsko-czeskiej ma powstać kopalnia kaolinu. Głębokość odkrywki może dochodzić do 70 m. To zrujnuje turystykę i wpłynie na wody

- Aby taki scenariusz mógł być zrealizowany trzeba by tutaj zainwestować ponad 300 milionów koron! A to w obliczu informacji przekazanych nam przez inne koncerny zajmujące się wydobyciem kaolinu w Czechach, że wydobycie tutaj jest dla nich nieopłacalne, wydaje się absurdalne . Co więcej rodzi kolejne pytania i wątpliwości. Skoro wydobycie dla innych jest nieopłacane, to czy na pewno chodzi o kaolin? – mówi Strapek.