Przygotujcie się na burze i grad! Wydano komunikat dotyczący Opolszczyzny

Zgodnie z prognozami, mieszkańcy Opolszczyzny mogą spodziewać się burz, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 10 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk meteorologicznych wynosi 70%.

Ostrzeżenie obowiązuje dzisiaj (poniedziałek 1 kwietnia) od godziny 15:00 do 19:00 i dotyczy powiatów brzeskiego, głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, namysłowskiego, nyskiego, miasta Opole, powiatu opolskiego, prudnickiego i strzeleckiego.

Dla powiatu oleskiego wydano specjalny komunikat

Szczególnie groźnie może być w powiecie oleskim, gdzie według ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej burze zapowiadane na 1 kwietnia 2024 roku, od godziny 16:00 do 21:00, niosą ze sobą ryzyko wystąpienia silnych opadów deszczu dochodzących do 20 mm i porywów wiatru do 85 km/h.

Co istotne, synoptycy poinformowali również, że lokalnie możliwe jest wystąpienie również gradu!