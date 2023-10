Przysięga wojskowa w 10. Opolskiej Brygadzie Logistycznej. 99 elewów zasiliło szeregi Wojska Polskiego

Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych momentów w życiu każdego żołnierza. To ukoronowanie kilku tygodni ciężkiej pracy przygotowawczej. W sobotę 28 października 99 żołnierzy, w tym 37 kobiet, złożyło uroczystą przysięgę na sztandar 10 Opolskiej Brygady Logistycznej.

- Niecałe cztery tygodnie temu, podejmując jedną z najważniejszych decyzji w waszym życiu, przekroczyliście bramy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Do tego czasu udowodniliście swoją determinację i gotowość do poświęceń. Teraz z pewnością możecie być dumni, ponieważ pokonaliście własne słabości, a swoją postawą zasłużyliście na nasz szacunek, szacunek swoich najbliższych i polskiego społeczeństwa. Od dziś traktujemy was jako pełnoprawnych żołnierzy, którym można zaufać, którzy nie zawiodą nawet w najtrudniejszej sytuacji - powiedział do elewów dowódca 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w zastępstwie pułkownik Krzysztof Antosz.