PSG Stal Nysa mocno się męczyła, ale ostatecznie pokonała KGHM Cuprum Lubin

Ten fragment rywalizacji jednak nic nie znaczył w kontekście całego spotkania . Od drugiej partii jego losy odwróciły się bowiem o 180 stopni. Zdecydowanie lepiej zaczęła się prezentować drużyna z Lubina, przede wszystkim w polu serwisowym. To sprawiało, że goście naprawdę długo nie mogli się odnaleźć. Nie dość, że w drugiej odsłonie Cuprum zwyciężył 25:17, to tak samo dużą przewagą miał również w trzecim secie. W nim nysanie koniec końców zdobyli tylko 18 punktów.

Widząc co się dzieje, trener Stali Daniel Pliński mocno zamieszał składem, na dobre wprowadzając do gry między innymi rozgrywającego Tsimafeia Zhukouskiego, atakującego Remigiusza Kapicę czy środkowego Konrada Jankowskiego. Po tych korektach, w grze jego podopiecznych coś wyraźnie drgnęło. Przez większość czwartej partii to znów Stal rozdawała karty, choć zdarzało jej się również notować poważne przestoje. Po jednym z nich doprowadziła do bardzo nerwowej końcówki. Choć prowadziła już 22:16, to od tego momentu straciła aż pięć punktów z rzędu i niewiele brakowało też, a Cuprum wyrównałby na 22:22. Tak się jednak ostatecznie nie stało i to nysanie triumfowali 25:23.