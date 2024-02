PSG Stal Nysa ogłosiła już nazwiska kilku zawodników, którzy pozostaną w klubie. A kto ją wzmocni?

O potencjalnych nowych nabytkach nie jest jeszcze zbyt głośno, ale pewne nazwiska się przewijają. Przede wszystkim dotyczą one pozycji atakującego. Nowym graczem Stali na tej pozycji ma już wkrótce zostać Dawid Dulski, aktualnie zawodnik drużyny Exact Systems Hemarpol Częstochowa. Ma on zastąpić Macieja Muzaja. Do zmiany dojdzie też najpewniej na rozegraniu. Jako jednego z możliwych zastępców Tsimafeia Zhukouskiego wymieniało się Fabiana Drzyzgę, ale więcej wskazuje na to, że klub będzie szukać na tą pozycję zagranicznego zawodnika.