PSG Stal Nysa z medalem na PreZero GrandPrix 2023. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle nie wyszła z grupy

Stal reprezentowali: Maciej Muzaj, Konrad Jankowski, Michał Gierżot, Remigiusz Kapica, Kamil Dembiec, Kamil Kosiba, Wojciech Włodarczyk i Patryk Szczurek. W tym składzie nysanie rozegrali sześć meczów, przegrywając jedynie jedno – finałowe – spotkanie. O sile drużyny świadczy również to, że zanim doszło do starcia o złoto, straciła ona zaledwie jednego seta.

Mecze PSG Stali Nysa

1/4 finału

PSG Stal Nysa - KGHM Cuprum Lubin 2:0

1/2 finału

PSG Stal Nysa - Indykpol AZS Olsztyn 2:0

Finał

Immergas Warszawa - PSG Stal Nysa 2:0

ZAKSA, ze względu na trwający właśnie sezon reprezentacyjny, miała do dyspozycji zaledwie garstkę zawodników. Byli to: Przemysław Stępień, Bartłomiej Kluth, Wojciech Żaliński, Dmytro Pashytskyy, Andreas Takvam i Korneliusz Banach. W nie najsilniejszym możliwym zestawieniu kędzierzynianie stoczyli tylko trzy pojedynki, z czego przegrali dwa pierwsze, co oznaczało brak awansu do dalszej fazy turnieju.