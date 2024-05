Rada miejska w Wołczynie spotkała się na pierwszej sesji. Wybrano nowego przewodniczącego

W poniedziałek 6 maja została zaprzysiężona nowa rada miejska w Wołczynie. Ślubowanie – i to już po raz szósty – złożył burmistrz Jan Leszek Wiącek.

- Naszymi priorytetami zawsze było i będzie to, żeby inwestować w gminę, czyli w infrastrukturę twardą – zapowiada Jan Leszek Wiącek. – To po pierwsze remonty dróg. Jest tu jeszcze wiele do zrobienia zarówno jeśli chodzi o drogi gminne, jak też powiatowe. Kolejnym ważnym zadaniem jest poprawienie infrastruktury wodociągowej. Czeka nas kompleksowa modernizacja największego ujęcia wody w gminie, które znajduje się w Brzezinkach. W planach jest również 1. etap kanalizacji Rożnowa. Musimy też pomyśleć o basenie. Nasz projekt, aby wykorzystać źródła termalne jeśli chodzi o kąpielisko, jest ciekawy, ale jego realizacja będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.