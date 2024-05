Kto będzie rządzić w Kluczborku? Znamy nazwiska kandydatów na kluczowe stanowiska

Zmiana nastąpi na stanowisku wicestarosty, gdyż Lesława Czernika zastąpi Krzysztof Tokarski (bliski współpracownik posła Marcina Ociepy). Natomiast członkiem zarządu powiatu będzie nadal Artur Nowak.

Lesław Czernik wicestarostą został w trakcie poprzedniej kadencji, po śmierci Rafała Neugebauera.

- Przyszedłem do powiatu z myślą, aby coś pożytecznego zrobić i uważam, że nam się to udało przez te kilka lat - podsumowuje Lesław Czernik. - Myślę, że przed zarządem powiatu są nowe zadania. Nie wiem, czy będzie łatwiej, czy trudniej. Moim zdaniem trudniej, bo nie widzę takich możliwości pozyskiwania środków, jak w minionej kadencji, bo ich wcale tak nie widać, jak wiele osób twierdzi. A wyzwania są duże. To, co zrobimy w tym roku, to będzie dużo, zwłaszcza, jeśli chodzi o drogi.