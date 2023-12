Raj dla narciarzy. Jeseniki, Kotlina Kłodzka zapraszają na narty zjazdowe i na biegówki. W górach panuje piękna zima

Dobre warunki do narciarstwa biegowego są także w Górach Opawskich. Klub Turystyki Narciarskiej przy oddziale PTTK w Głuchołazach, który dysponuje skuterem śnieżnym o śladownicą, poprowadził trasy biegowe w rejonie Góry Parkowej w Głuchołazach.

W górach jest prawie pół metra naturalnego śniegu, a dzięki mroźnym dniom operatorom ośrodków udało się wyprodukować drugie tyle sztucznego śniegu. W weekend 9 – 10 grudnia prawie wszystkie stacje zapowiadają otwarcie. Bardzo dobre warunki są także do uprawiania biegów na nartach. Większość czeskich ośrodków razem z trasami zjazdowymi przygotowuje i utrzymuje w swojej okolicy trasy biegowe.

Osobom wybierającym się na biegówki do Czech polecamy aktualizowany na bieżąco portal internetowy https://jdemenabezky.cz (jedziemy na biegówki). Według informacji tego portalu utrzymywane są trasy na głównym grzbiecie Hrubego Jesenika od Cervenej Hory do ośrodka Owczarnia pod Pradziadem, w Horni Lipova, pomiędzy Patrikovem a Papryskiem, a bliżej polskiej granicy w Rejviz.

Najłatwiej zacząć trening korzystając z parkingu przy restauracji Zajazd przy ul. Lompy w Głuchołazach, albo z parkingu przy szpitalu MSWiA. Z drugiej strony dostępny jest parking leśny przed wjazdem do wioski Podlesie.

Gdzie na narty w sobotę i niedziele 9 i 10 grudnia?

Czynny będzie wyciąg narciarski przy hotelu U Pekina w Dolnim Udoli. To kameralny ośrodek narciarski z dwoma wyciągami orczykowymi o długości pół kilometra, ale położony tuż obok znanej restauracji z hotelem i częścią spa.

Plusem jest położenie zaledwie ok, 6 kilometrów od przejścia granicznej Konradów – Zlate Hory. Od czasu zamknięcia ośrodka Przeczna w Zlatych Horach, to wyciąg leżący najbliżej polskiej granicy.

Ośrodek jeszcze nie opublikował tegorocznego cennika. Przed rokiem całodniowa jazda kosztowała osobę dorosłą 490 koron (93 zł).

W sobotę 9 grudnia rusza znany ośrodek narciarski Bonera w Ramzovej. W godzinach od 9 do 16 czynne będą kolejki na przełęczy i dolna część kolejki na Serak do stacji Cernava. Odcinek na szczyt będzie uruchamiany co pół godziny. Całodniowy skipass kosztuje osobę dorosłą 800 koron (152 złote).

Na weekend 9 i 10 rudnia uruchomiony zostanie także częściowo ośrodek Filipovice, wygodny dla rodzin i początkujących narciarzy.

Już w piątek 8 grudnia uruchomiony zostanie kolejny, bardzo popularny wśród polskich narciarzy ośrodek na Przełęczy Czerwenohorskiej. Całodniowa jazda kosztuje tu osobę dorosłą 600 koron (cena do startu sezonu 24 grudnia), czyli 115 złotych.