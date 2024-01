Ręce precz od Ozimskiej! Komentarz Bolesława Bezega

Kto żyje co najmniej tak długo jak ja, ten pamięta czasy, gdy ul. Katowicka była w ciągu drogi krajowej z Wrocławia do Krakowa. Oznacza to, że cały ruch obsługiwany dziś przez autostradę A4 (oczywiście proporcjonalnie do czasów, bo wtedy nie było takiego ruchu jak dziś) przechodził przez Opole ulicami Wrocławską, Nysy Łużyckiej, Katowicką, Armii Krajowej (wtedy Ludowej) i przez wiadukt w kierunku Strzelec Opolskich.

W początkach lat 70-tych na skrzyżowaniu Katowickiej i Ozimskiej zainstalowano pierwszą w Opolu sygnalizację świetlną. Pamiętam, jak jako przedszkolak szedłem z Tatą na spacer zobaczyć te światła postępu.

W czasach późnego Gierka przebudowano skrzyżowanie Oleskiej i Nysy Łużyckiej, wybudowano stąd dwupasmowy łącznik z Plebiscytową i wyprowadzono tam, czyli na trasę szybkiego ruchu E-22, większość ruchu z Katowickiej. Atoli nie rozładowało to problemu dużego ruchu, bo w międzyczasie mocno przybyło prywatnych samochodów.