Relikwie błogosławionej rodziny Ulmów peregrynowały po parafiach diecezji opolskiej

We wrześniu tego roku za swoją heroiczną postawę Ulmowie zostali beatyfikowani. To pierwszy przypadek, aby za błogosławioną została uznana cała rodzina.

Ulmowie są nazywani "Samarytanami z Markowej". Co ciekawe, wśród niewielu rzeczy, które się po nich zachowały (większość zagrabili Niemcy), jest Biblia, w której właściciele zaznaczyli dwa fragmenty. Jednym z nich jest właśnie przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.

- Jest to dla nas szczególny dzień, ponieważ relikwie są znakiem ludzi wiary, która nie opierała się tylko na wypowiedzianych słowach, ale na konkretnych czynach - mówi ksiądz Mateusz Mytnik, wikariusz parafii MBWW w Kluczborku. - I to czynów nie byle jakich, bo rodzina Ulmów potrafiła wprowadzić przykazanie miłości aż po kres swojego życia. Dzisiaj, kiedy cała parafia gromadzi się przy relikwiach błogosławionej rodziny Ulmów, chcemy sobie przypomnieć sens i znaczenie życia rodzinnego, ponieważ ci prości ludzie także nam o tym przypominają i tego nas uczą. A także tego, by miłość do Boga i do bliźniego było tym, co będzie nas charakteryzowało każdego dnia naszego życia.