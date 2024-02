Remis Dremana Opole Komprachcice 2:2 z Legią Warszawa. To była prawdziwa sinusoida. Emocje do samego końca

Spotkanie w Opolu lepiej zaczęli goście, którzy już w 14. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą Davidsona Silvy, który wykorzystał błąd w defensywie Dremana. Podrażnieni gospodarze rzucili się do odrabiania strat, jednak bez efektu bramkowego. Do 29. minuty bili głową w mur, jednak wtedy na listę strzelców wpisał się Sebastian Szadurski.

Obie drużyny przystąpiły do tego meczu po wysokich zwycięstwach w Pucharze Polski: Dreman wygrał 4:0 z AZS-e UŚ Katowice, natomiast Legia aż 8:1 z Dragonem Bojano 8:1. Wcześniej jednak w lidze doznały druzgocących porażek z najlepszym drużynami w kraju. Opolanie przegrali 1:4 z Rekordem Bielsko-Biała, a warszawiacy zostali zdemolowani przez Constract Lubawa 3:9. Pojedynek w Stegu Arenie dla obu ekip był więc okazją do przełamania.

Zaledwie 4 minuty później ten sam zawodnik niefortunnie interweniował, przecinając lot piłki i kierując ją do własnej bramki. W 38. minucie Szadurski po raz kolejny wpisał się na listę strzelców, tym razem trafiając przedłużony rzut karny.

Remis zepchnął zespół Dremana z 4. na 6. miejsce w ligowej tabeli Fogo Futsal Ekstraklasy. Opolanie zostali wyprzedzeni przez zespoły z Bochni i Leszna. Jest to o tyle niekorzystne, że w przypadku utrzymania tej pozycji do końca rundy zasadniczej, w play-off Dreman zagra z ekipą z 3. miejsca. W tym momencie jest to Constract Lubawa.

Następny mecz Dreman Opole Komprachcice zagra w niedzielę 18 lutego o godzinie 16:00, gdzie powalczy na wyjeździe z Sośnicą Gliwice. Będzie zdecydowanym faworytem, bo Sośnica jest outsiderem w ligowej tabeli.

Dreman Opole Komprachcice - Legia Warszawa 2:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Davidson Silva 14., 1:1 Szadurski - 29 min., 1:2 Szadurski (sam.) 33., 2:2 Szadurski - 38.,