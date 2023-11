Remont DK 46 Nysa-Pakosławice. Będzie kolejna zmiana organizacji ruchu. Kierowco, uważaj na oznakowanie!

Na wysokości skrzyżowania DK46 z DW401 w Pakosławicach kierowcy już korzystają z objazdów tymczasowych (by-passów) na wlotach z kierunków Opola oraz z Grodkowa. W okolicy górki Hanuszowskiej oraz w Strobicach udostępniono z kolei do ruchu fragment nowej jezdni, podobnie jak w okolicach budowanego ronda w Pakosławicach. Teraz na wysokości Hanuszowa ruch w obu kierunkach zostanie przekierowany na kilometrowy odcinek nowej jezdni.

- Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do oznakowania wynikającego z tymczasowej organizacji ruchu oraz do poleceń osób kierujących ruchem – mówi Agata Andruszewska, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu.

- Niemal na całej długości prowadzone są roboty związane z przebudową kolizji w zakresie infrastruktury technicznej. Wykonawca kontynuuje montaż ekranów akustycznych oraz słupów oświetleniowych. Trwa przebudowa skrzyżowania w Hanuszowie, Strobicach i Pakosławicach – mówi Andruszewska.

Zakończono roboty konstrukcyjne na obiektach mostowych nad rzeką Korzkiew i Cielnica w ramach jednej jezdni. Wykonawca po przełożeniu ruchu na wybudowane obiekty rozpocznie rozbiórkę istniejących obiektów, gdzie wybudowane zostaną nowe.

Co się zmieni?

Inwestycja przewiduje poszerzenie przekroju drogi krajowej klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) do dwóch jezdni. Oznacza to, że po rozbudowie kierowcy będą na tym odcinku korzystali z dwóch pasów ruchu w każdym kierunku.

Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano także m.in.: