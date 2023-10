Reprezentacja Polski do lat 18 znów błysnęła na Opolszczyźnie. Tym razem w Brzegu rozgromiła Czechów [ZDJĘCIA]

O ile jednak w tamtej potyczce na półmetku nasza reprezentacja przegrywała 0:1, o tyle potyczkę z Czechami, rozgrywaną w zupełnie innym składzie, od początku ustawiła sobie po własnej myśli. A właściwie uczynił to absolutny bohater spotkania - Daniel Mikołajewski. Nie dość, że w pierwszej połowie popisał się on klasycznym hat-trickiem, to jeszcze ustrzelił go w ciągu zaledwie ośmiu minut (od 11. do 19.).

Po przerwie nasi piłkarze dołożyli jeszcze dwa trafienia z rzutów karnych. W 61. minucie "jedenastkę" skutecznie wykonał Oskar Tomczyk, a w 85. minucie to samo uczynił Mike Huras.

Polska U18 - Czechy U18 5:0 (3:0)

Bramki: 1:0 Mikołajewski - 11., 2:0 Mikołajewski - 17. (karny), 3:0 Mikołajewski - 19., 4:0 Tomczyk - 61. (karny), 5:0 Huras - 85 (karny).