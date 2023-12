Restauracja SPHINX w Opolu już otwarta. Lokal mieści się w Domku Lodowym na Stawku Zamkowym. Będzie kolejny SPHINX w Opolu

W jego miejscu powstała restauracja ogólnopolskiej sieci SPHINX. Lokal został właśnie otwarty.

- Bardzo się cieszymy, że nasze restauracje wracają po dłuższej przerwie do Opola i to aż dwie uruchamiamy w dość krótkim odstępie czasu - mówi Mateusz Cacek, wiceprezes Sfinks Polska, spółki do której należy sieć SPHINX. - Pierwsza powstała w wyjątkowym dla miasta miejscu, niezwykłym pod względem architektury i historii. Zabytkowy Domek Lodowy i Staw Zamkowy to punkty na mapie Opola, które są stworzone do tego, by tętnić życiem, przyciągając mieszkańców i turystów. Jesteśmy dumni, że możemy być ich częścią. Ostatnie lata były trudne dla wielu restauratorów, także w Opolu, a dołączenie do dużej sieci i pod rozpoznawalny szyld jest szansą, by poradzić sobie na niełatwym rynku.