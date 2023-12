Rodzina lwów w opolskim zoo. Bracia, którzy marzą o własnych rodzinach. Jaka przyszłość czeka te majestatyczne zwierzęta?

Ostatni raz mieszkańcy mogli podziwiać te piękne koty przed powodzią w 1997 roku. Wtedy właśnie z powodu przerwania się wału przeciwpowodziowego, zoo zostało całkowicie zalane, a zwierzęta nie miały szans na przeżycie. Od tego czasu o powrót króla zwierząt do Opola upominali się zwiedzający.

Obecnie, po dwóch latach od ich przybycia, Atos i Portos na stałe udomowili się w swoim nowym domu. Wkrótce jednak braci może czekać rozłąka.

- Na razie lwy tworzą taką grupę kawalerską, podobną do środowiska naturalnego, ale niebawem mamy nadzieję na rekomendację z organizacji EAZA (Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów-przyp. red.) To organizacja, do której należy nasz ogród zoologiczny, i mam nadzieję, że wskażą nam jedną bądź kilka samic dla jednego z tych braci. W związku z tym jeden z nich powinien opuścić nasz ogród zoologiczny, abyśmy mogli tu stworzyć pełną rodzinę lwów afrykańskich - tłumaczy Grzegorz Rolik, asystent ds. hodowlanych w opolskim zoo.