Rodzinna historia na fotografii, wpisana w polskie dzieje. Wśród Szumańskich byli powstańcy, zesłańcy i wojenny fotoreporter

Dom w Wilnie to stara, piękna i reprezentacyjna kamienica przy Alei Gedymina, jednej z ważniejszych ulic w mieście. Już nazwa tej alei pokazuje skomplikowane losy litewskiej stolicy. Aleję zbudowano w połowie XIX wieku jako Gieorgijewski Prospiekt, od kościoła św. Jerzego. Ludzie mówili na nią po prostu Jerek. Kamienice stanęły wśród drzew, partery zajęły eleganckie sklepy i restauracje. Kiedy Wilno włączono do Polski w 1922 roku, polskie władze przemianowały ulicę na Aleję Mickiewicza. Po klęsce wrześniowej Polski w 1939 roku Wilno stało się litewskie, a aleję przemianowano na Gedymina. W 1940 roku kraje nadbałtyckie zostały zajęte przez Związek Radziecki i wprowadzono nazwę Prospekt Stalina, po odwilży od 1956 roku Prospekt Lenina. Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości w 1989 roku wróciła nazwa Alei Gedymina.

Mieszkanie Polaka mieszkaniem Litwina

W jednej z tych eleganckich kamienic na parterze od końca XIX wieku istniał sklep, a na piętrze mieszkanie przedwojennych właścicieli - Władysława i Emy Szumańskich. Oboje zmarli w czasie II wojny światowej, a troje ich dzieci wojenna zawierucha wygnała w obce kraje. Do opuszczonego mieszkania wprowadziła się rodzina litewska, jednak prywatne rzeczy Szumańskich zostały w mieszkaniu, nie ruszone. Kolekcję rodzinnych zdjęć Szumańskich ktoś spakował do pudełka i włożył gdzieś na szafę.

Do tej rodziny już po wojnie przyżenił się Rimgaudas Kazakevičius, i to on po śmierci swoich najbliższych sam mieszkał przy alei Gedymina, kiedy w 2017 roku napisał do niego niespodziewanie Jacek Szumański. Nieznajomy z Nysy. Zapytał, czy może wraz z żoną odwiedzić go kiedyś w Wilnie, w mieszkaniu związanym z jego rodziną.

- Pan Rimas Kazakevičius, profesor, człowiek wtedy ok. 70-letni, ucieszył się kontaktem z nami i umówiliśmy się na spotkanie u niego w mieszkaniu - opowiada Jacek Szumański. - Latem 2017 roku zorganizowaliśmy z żoną wyprawę na północ Polski. Znaleźliśmy nocleg pod Augustowem i na jeden dzień pojechaliśmy na Litwę do Wilna. Pan Kazakevičius przyjął nas bardzo serdecznie. Mieliśmy przemiłą rozmowę. Opowiedział nam, jak to się stało, że jest lokatorem tego mieszkania.

Wieści od kuzyna z Paryża

Władysław i Ema Szumańscy, to w trzecim pokoleniu wujowie Jacka Szumańskiego. Ojciec Władysława i prapradziadek pana Jacka byli braćmi. Pan Jacek z Nysy już od 10 lat tropi w historii dzieje swojego rodu, odnajduje zapiski, stare zdjęcia, dociera do tych części rodziny, z którymi już wygasły kontakty. Napisał i wydał w kolekcjonerskim nakładzie „Kronikę Szumańskich”, która miała już osiem wydań, każde zaktualizowane o nowe informacje.

Zdjęcia wróciły do rodziny

- Henryk Halcewicz-Pleskaczewski wtedy miał już 95 lat, ale był w świetnej kondycji intelektualnej, świetnie mówił po polsku, choć żonę miał Francuzkę - wspomina Jacek Szumański. - Już przez telefon zaczął mi opowiadać, jak to przed wojną bywał w Wilnie u Szumańskich, gdzie w mieszkaniu kurant zegara wygrywał walca Szopena. Pan Henryk w czasie wojny był adiutantem ppłk. Aleksandra „Wilk” Krzyżanowskiego, dowódcy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Z rozkazami od dowódcy jeździł w różne miejsca, do Lwowa, do Warszawy, często odbywając te eskapady w niemieckim mundurze. Został złapany, przeszedł śledztwo Gestapo, ale go nie zamordowali. Później trafił do jakiegoś obozu koncentracyjnego.

- Od niego dowiedziałem się, że kiedy już granica się otworzyła, to pojechał do Wilna i poszedł do mieszkania Władysława i Emy Szumańskich - mówi dalej Jacek Szumański. - Rozmawiał z właścicielem i widział u niego kolekcję rodzinnych fotografii. Od niego dostałem adres Rimasa Kazakevičiusa.

Po zakończeniu wojny, już na Zachodzie, Henryk Halcewicz-Pleskaczewski odnalazł brata, który wyszedł z niewoli i obaj losowali, który z nich wraca do Polski, zajętej przez sowietów, żeby opiekować się starymi rodzicami. I tak Henryk pozostał we Francji.

List do Joasi

Po powrocie do Nysy Jacek Szumański przystąpił do żmudnej identyfikacji kilkuset wileńskich fotografii. Pomógł mu list, jaki Tadeusz Szumański, syn Władysława i Emy, napisał do Joasi — wnuczki swojej siostry, opisując w nim rodzinne losy. List ma też już z pół wieku, w ramach kolekcjonerskich i genealogicznych zainteresowań Jacka Szumańskiego trafił wcześniej do jego zbiorów.

Pan Jacek z Nysy odkrył, że fotografie z Wilna są potwierdzeniem zapisów z listu Tadeusza Szumańskiego. Już wcześniej w innych rodzinnych przekazach Jackowi Szumańskiemu udało się potwierdzić wiele informacji z „listu do Joasi”. Na przykład to, że żoną Jana Kantego Szumańskiego była krewną generała Józefa Bema. Że Leon Szumański uczestniczył w Powstaniu Krakowskim w 1846 roku pod Tarnowem. Skazano go w procesie we Lwowie w 1847 roku na karę śmierci, zamienioną potem na 12 lat więzienia. Jego skórzany mankiet spod więziennych kajdan Tadeusz Szumański, autor „Listu do Joasi”, przekazał do Muzeum Wojska Polskiego, w którego zbiorach znajduje się do dziś.

Od końca XIX wieku rodzinnym przekazom zaczynają towarzyszyć fotografie. Tadeusz w liście opisuje, że jego rodzice Władysław i Ema Szumańscy z Wilna w 1910 roku, w rocznicę bitwy pod Grunwaldem, pojechali wraz z dziećmi do Krakowa na uroczyste odsłonięcie pomnika grunwaldzkiego. Przy okazji chcieli znaleźć w Galicji szkoły dla swoich dzieci, żeby edukację zdobyły poza rosyjskim zaborem. I tak dwie córki Emy i Władysława trafiły do szkoły zakonnej w Staniątkach, a Tadeusz do szkoły męskiej w Chyrowie.