Ruszyła opolska wypożyczalnia sprzętu dla osób niepełnosprawnych. W zasobach jest 125 rodzajów różnych urządzeń

W bazie wypożyczalni jest ponad 120 rodzajów urządzeń. Znajdziemy tam nie tylko te podstawowe jak wózki inwalidzkie, łóżka, aparaty słuchowe czy koncentratory tlenu, ale także naszpikowane najnowszymi technologiami czytniki czy drukarki brajlowskie.

- Chodzi o to, by osoby z różnymi niepełnosprawnościami, czy to ruchowymi czy wzroku, miały możliwość wypożyczenia różnego rodzaju technologii asystujących, ale również sprzętu rehabilitacyjnego, jak łóżka rehabilitacyjne, materace, wózki z napędem elektrycznym czy aparaty słuchowe - mówi Łukasz Żmuda, dyrektor opolskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.