Ruszyła Stajenka, czyli dodatkowy dom Barki na zimę. Żeby tu zamieszkać, bezdomni muszą zdecydować się na odwyk alkoholowy

Tymczasowy dom zwany „Stajenką”, który działa w Kaczorowni pod Strzelcami Opolskim i, zaczął przyjmować potrzebujących wraz z nastaniem mrozów. Już zgłosiło się do niego 6 osób.

Ksiądz Krawiec dodaje, że podjął decyzję o wprowadzeniu takiej zasady po wieloletnich obserwacjach osób bezdomnych. Spora część z nich zgłaszała się tylko na zimę, a gdy mrozy ustawały, powracali do życia na ulicy i picia - w efekcie tego z każdym rokiem wracali do „Barki” w coraz gorszym stanie.

Ze Stajenki do Barki. Od życia na ulicy do samodzielności

- Na ulicy spędziłem około 15 lat, tułając się po różnych miejscach - wspomina pan Witold. - Do „Stajenki” przywiózł mnie znajomy. Początkowo nawet nie przypuszczałem, że tu zostanę, a mieszkam już w „Barce” 7 lat.

Bezdomni, którzy przejdą terapię odwykową, będą mogli przenieść się z tymczasowej „Stajenki” do głównego domu „Barki”. Mogą wtedy podjąć zatrudnienie na zewnątrz, a z czasem stopniowo się usamodzielniać (pod warunkiem zachowania trzeźwości).

Na podobny scenariusz liczy Dawid, który jest już w trakcie terapii odwykowej.

- Chcę rozpocząć pracę zaraz po zakończeniu terapii - tłumaczy pan Dawid. - Mam trzy oferty pracy, więc będę miał co robić. Wszystko jest na dobrej drodze.

Poza domem „Stajenki”, Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” prowadzi także przytulisko w Strzelcach Opolskich przy ul. Marka Prawego. To miejsce, do którego bezdomni mogą zgłosić się np. po posiłek lub ciepłe ubrania. Oba miejsca będą czynne do wiosny.