Rząd luzuje obostrzenia sanitarne. Żegnajcie maseczki! Ale to nie znaczy, że pandemia się już skończyła

Po dwóch latach pandemii obowiązek zakrywania ust i nosa zostaje zniesiony. Po raz pierwszy od 711 dni mieszkańcy mogą bez maseczki zrobić zakupy albo pojechać komunikacją miejską.

Nie oznacza to jednak, że maseczki przestaną być potrzebne, ponieważ nadal trzeba będzie je nosić w podmiotach leczniczych, czyli aptekach, przychodniach i szpitalach.

- We wszystkich autobusach MZK Opole zlikwidowane zostały także strefy wyłączone. Oznacza to, że pasażerowie mogą korzystać z wszystkich drzwi wejściowych do pojazdów, łącznie z pierwszymi, znajdującymi się przy stanowisku kierowcy – wyjaśnia Ewelina Laxy, rzeczniczka MZK w Opolu.