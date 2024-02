Są kolejne pieniądze na renowację katedry opolskiej. Prace obejmą ścianę południową

Opole wspiera katedrę od kilku lat. To obiekt o bogatej, kilkusetletniej historii i wyjątkowej wartości nie tylko dla wierzących.

- W poprzednich latach przekazaliśmy 1,6 mln zł ze środków budżetowych miasta, a dodatkowo 1 mln zł swego czasu przekazał Zakład Komunalny na wkład do szerszego projektu – mówił Arkadiusz Wiśniewski. – Robimy to w poczuciu, że jest to obiekt tak wartościowy dla miasta, że nie tylko jest to nasz obowiązek, ale także przyjemność. Katedra była w tym miejscu już kilkaset lat temu przebudowywana przez opolan, jest to dziedzictwo, któremu musimy sprostać.