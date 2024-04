Mało szans, goli również brak. Remis Odry Opole z Miedzią Legnica

Sytuacja, w której golkiper opolan wystąpił w roli głównej miała miejsce w 29. minucie . W efektowny sposób wybronił on wtedy mocny strzał po ziemi Damiana Tronta. I tak naprawdę było to jedyna dogodna okazja bramkowa z obu stron, jakiej świadkami byliśmy przed przerwą.

W drugiej połowie działo się trochę więcej, choć nadal wiele brakowało do tego, by móc nazwać ją atrakcyjną dla oka. Obie drużyny dość umiejętnie neutralizowały swoje poczynania ofensywne i tylko po dwa razy poważniej zagroziły bramce rywala. Odra miała sporo szczęścia w 57. minucie, kiedy to po główce Tronta od straty gola uratował ją słupek. Kwadrans przed końcem raz jeszcze na posterunku był Haluch, broniąc uderzenie pod poprzeczkę Szymona Zalewskiego.

Zespołowi z Opola dwukrotnie natomiast wygraną mógł zapewnić Borja Galan. W obu przypadkach jego próby zatrzymał jednak bramkarz ekipy z Legnicy Jakub Mądrzyk. Szczególnie efektowną paradą popisał się w 82. minucie, kiedy to na linii bramkowej zatrzymał strzał Hiszpana z najbliższej odległości.