Sędzia Jarosław Przybył z Kluczborka: - Nie zrobię już takiej kariery jak Szymon Marciniak

No właśnie, jakim cudem sędzia ma dostrzec to, co kibice widzą w 15 powtórkach z 15 kamer? Stąd jest weryfikacja od najniższych lig. Do Ekstraklasy trafiają tylko najlepsi.

Chodzi o słynny zamaszysty gest przy końcowym gwizdku. Pewnie długo ćwiczyć go pan przed lustrem, żeby dobrze wyglądał w telewizji! Przecież ja w ten sposób kończę mecze od 25 lat! To naturalny gest, tak po prostu mam. Może po tych dwóch tysiącach meczów mam to już dopracowane? Ale nie zaprzeczę, że spodobało mi się, kiedy dziennikarz „Weszło" napisał, że Jarosław Przybył z większą pasją kończy mecz, niż piłkarze w nim grali!

Czyli tak jak fotoreporter, sędzia też musi być jak najbliżej wydarzeń? Absolutnie nie jak najbliżej! Nie można być zbyt blisko, ponieważ może to zakłócić ogląd całej akcji, a do tego sędzia nie może przeszkadzać w rozegraniu akcji. Przecież piłkarze nie rozsuną się, żeby sędzia wszystko dobrze widział. Trzeba ustawiać się mądrze i antycypować, co może nastąpić za chwilę na boisku.

Chyba nie jest ławo sędziemu w wieku 45+ biegać za dwukrotnie młodszymi piłkarzami? Co sezon muszę zdać te same testy i egzaminy, co 30-letni sędziowie. Nie mam żadnej taryfy ulgowej. Częścią egzaminu jest test interwałowy: 48 sprintów po 75 metrów (czyli od jednego pola karnego do drugiego), potem 25 metrów marszem i znowu sprint. Odległość od pola karnego do pola karnego trzeba przebiec w 15 sekund. I tak 48 razy. Każdy może sobie spróbować zrobić to na boisku. Moją pasją jest także bieganie, nie tylko machanie ręką na koniec meczu (śmiech).

Ale swoją pracę może pan komentować. Pan też podjął kontrowersyjną decyzję, dając czerwoną kartkę Bartoszowi Kapustce w meczu Legia Warszawa - Radomiak Radom już w 6. minucie! Popełnił pan błąd? To była prawidłowa decyzja. Analizował ją Tomasz Mikulski, przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN. To nie jest tak, że na początku spotkania nie można dostać czerwonej kartki. Przepisy obowiązują od pierwszej minuty meczu.

A jaki najgorszy mecz prowadził pan w karierze? Sędziowie mówią, że najniższa B klasa jest szkołą przetrwania.

To prawda, w najniższych klasach rozgrywkowych sędzia z reguły jest sam, sędziowie liniowi są przygodni, pokazują tylko, kiedy piłka wyjdzie poza boisko. Do tego sędzia B klasy zazwyczaj jest bardzo młody, co nie pomaga w zyskaniu autorytetu wśród zawodników. A zawodnicy w B klasie to zazwyczaj doświadczeni panowie, u których serce by chciało, a nogi często nie pozwalają. Ale nie pamiętam jakiegoś najgorszego meczu w B klasie. Jeśli zawodnicy mają zaufanie, że sprawiedliwie sędziujesz, to nabierają zaufania.

A może po prostu z wyżyn Ekstraklasy nie pamięta pan już, jak to było w B klasie i w prowincjonalnych ligach?

Ale przecież ja sędziuję również w niższych klasach rozgrywkowych. Sędziuje się zawsze do dołu. Kiedy jest problem z obsadą sędziowską albo mamy mecz podwyższonego ryzyka, jestem wysyłany do niższych lig. 2 maja sędziowałem mecz Fortuna Głogówek - LZS Walce w IV lidze. To były derby, fantastyczna atmosfera, pełen stadion.