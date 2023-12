Seniorzy z Rodzinnego Domu Opieki Zielony Dworek spisali chwytające za serce rady. Zobacz, co się naprawdę liczy w życiu

Zobacz chwytające za serce życiowe rady seniorów z domu spokojnej starości:

Żałuję, że nie żyłem tak jak chciałem, tylko tak, jak oczekiwali tego inni. Żałuję, że tak dużo pracowałem. Żałuję, że nie miałem odwagi okazywać swoich uczuć. Żałuję, że straciłem kontakt ze swoimi przyjaciółmi. Żałuję, że nie pozwoliłem sobie być szczęśliwym.

Do myślenia powinien dać także przesłanie pozostawione krótko przed śmiercią przed Steve'a Jobsa, twórcy Apple, jednego z najbogatszych ludzi na świecie. Zmarł on w wieku 56 lat na raka.

Steve Jobs napisał w pożegnalnym liście, że powszechnie uważany był za człowieka sukcesu, który doszedł na sam szczyt, ale poza pracą miał niewiele powodów do radości. Napisał, że tak, jest bogaty, ale jest to zupełnie nieistotne w obliczu tego, co go czeka. Steve Jobs doszedł do wniosku, że w życiu są ważniejsze rzeczy niż bogactwo. Ważniejsze są uczucia, relacje z bliskimi, sztuka oraz marzenia i ich spełnianie.