Była w ciąży, gdy zachorowała na raka piersi. Trwa zbiórka internetowa na walkę o życie i zdrowie Beaty Wyskup z Krzywiczyn

- Jestem mamą dwóch cudownych chłopców i wspaniałej córki. Moja córka Andrea ma 18 lat, Arjen ma 9 lat, a najmłodszy Antoś 6 miesięcy - mówi Beata Wyskup, która ma 38 lat i mieszka w Krzywiczynach koło Wołczyna. - Niestety, od września 2021 roku choruję na złośliwego raka piersi.

Diagnoza została w 100 procentach potwierdzona dopiero w lipcu 2022 roku. Wtedy pani Beacie amputowano pierś.

- Najpierw przeszłam chemioterapię. W czasie leczenia okazało się, że jestem w ciąży. Na szczęście urodziłam zdrowego synka - mówi mieszkanka Krzywiczyn. - Kilka dni temu skończyłam radioterapię, czyli kolejny etap leczenia nowotworu.

- Niestety, skutkiem ubocznym są poparzenia, które mam aż po szyję. Dlatego teraz codziennie dojeżdżam do szpitala do Opola na oscylację, czyli pobudzanie komórek do regeneracji po poparzeniach w czasie radioterapii - wyjaśnia Beata Wyskup. - Mam też dalsze badania, czy nie ma przerzutów raka. Bo mam trzeci stopień nowotworu, naciekający, czyli bardzo złośliwy.