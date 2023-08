Skarbimierz wyznacza trendy. Ale miasto Brzeg też sprowadza przedsiębiorców

Zdaniem Andrzeja Pulita, wójta gminy Skarbimierz, sukces polega głównie na dobrym zarządzaniu i słuchaniu potrzeb mieszkańców.

- Przez blisko już 30 lat mojej kadencji, gmina jest liderem inwestycji w województwie opolskim w przeliczeniu na jednego mieszkańca - mówi Andrzej Pulit. - Trzeba przyznać, że znaleźliśmy się w odpowiednim miejscu i czasie, kiedy następowały pewne zmiany w kraju i potrafiliśmy to wykorzystać. Warto też podkreślić, że po oddzieleniu się od Brzegu przede wszystkim przyjęliśmy plan zagospodarowania przestrzennego na zagospodarowanie terenów po wojskach rosyjskich. Co więcej każdy inwestor potrzebuje do funkcjonowania energii elektrycznej i gazu, a my mieliśmy szczęśliwą lokalizację, że mogliśmy im to zagwarantować, a do tego doszła jeszcze pobliska autostrada A4. To wszystko spowodowało, że do nas ci inwestorzy chcieli po prostu przyjść, bo nasza gmina oferowała im dobre warunki - dodaje wójt Skarbimierza.