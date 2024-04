Andrzej Pulit pozostaje na fotelu wójta Skarbimierza. Nieudana próba odbicia władzy przez Tomasza Witkowskiego

Andrzej Pulit ponownie został wybrany na wójta Skarbimierza. W drugiej turze wyborów uzyskał 1877 głosów, co przełożyło się na 59,76% poparcia. Zatem o blisko 20% wyprzedził swojego kontrkandydata Tomasza Witkowskiego, który podczas kampanii wyborczej od samego początku był bardzo aktywny, jednak to nie wystarczyło, aby zwyciężyć z wieloletnim włodarzem. Uzyskał on 1264 głosy, co dało mu 40,24% poparcia.

Jak przyznaje Andrzej Pulit na łamach Radia Opole, ten wynik jest głównie efektem wielu lat ciężkiej pracy i tego, ile udało się zrobić w każdym sołectwie gminy Skarbimierz.

- W kampanii wyborczej starałem się działać pozytywnie i pokazałem taki program, jakiego nie pokazał nikt w tym województwie. Po pierwsze pokazałem, że nadal będziemy utrzymywali te wysokie zwolnienia podatkowe, które mieliśmy. Mówiliśmy też dużo o inwestycjach i po zebraniach w sołectwach ustaliśmy 86 zadań inwestycyjnych. Nasi mieszkańcy po prostu wiedzieli, na czym polega ten samorząd, że mogą się sami rządzić - mówił Andrzej Pulit dla opolskiej rozgłośni radiowej.

W Skarbimierzu zatem nie będzie zmiany, natomiast będzie ostatnia kadencja podsumowująca ponad 30-letnie rządy Andrzeja Pulita.