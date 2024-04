Wybory samorządowe 2024 w Opolskiem. Druga tura za nami. Kto wygrał, a kto przegrał w głosowaniu

Wybory 2024 na burmistrza Gogolina

Wybory 2024 na prezydenta Kędzierzyna-Koźla

Wybory 2024 na burmistrza Głuchołaz

Wybory 2024 na burmistrza Namysłowa

Wybory 2024 na burmistrza Krapkowic

Wybory 2024 na burmistrza Brzegu

Wybory 2024 na burmistrza Praszki

Wybory 2024 na burmistrza Strzelec Opolskich

Nowym burmistrzem Strzelec Opolskich został Jan Wróblewski. Są to nieoficjalne wyniki wyborów samorządowych, po podliczeniu około 95% wszystkich kart do głosowania w gminie Strzelce Opolskie.

II tura wyborów samorządowych 2024 zakończyła się.

O godzinie 21:00 zakończyło się głosowanie w lokalach wyborczych. Członkowie komisji wyborczych otworzyli urny z karatami wyborczymi i zaczęli liczyć oddane głosy.

W drugiej turze liczenie będzie o wiele łatwiejsze, ponieważ dwa tygodnie temu były aż cztery karty wyborcze (na burmistrza/ wójta, do rady gminy, do rady powiatu i do sejmiku województwa). Teraz jest tylko jedna karta i to tylko z dwoma nazwiskami kandydatów na włodarza, którzy awansowali do wyborczej dogrywki.