Skarbimierz wyznacza trendy. Brzeg również chce sprowadzić do siebie przedsiębiorców

- Warto też podkreślić, że po oddzieleniu się od Brzegu przede wszystkim przyjęliśmy plan zagospodarowania przestrzennego na zagospodarowanie terenów po wojskach rosyjskich. Co więcej każdy inwestor potrzebuje do funkcjonowania energii elektrycznej i gazu, a my mieliśmy szczęśliwą lokalizację, że mogliśmy im to zagwarantować, a do tego doszła jeszcze pobliska autostrada A4. To wszystko spowodowało, że do nas ci inwestorzy chcieli po prostu przyjść, bo nasza gmina oferowała im dobre warunki – dodaje wójt Skarbimierza.

W samym Brzegu również nie brakuje firm, które na rynku są już od wielu lat i radzą sobie dobrze. Są to m. in: Besel, firma zajmująca się produkcja silników elektrycznych, Odra – słynąca z wyrobów cukierniczych, Meprozet produkujący pompy i armatury czy Unia specjalizująca się w produkcji maszyn rolniczych.