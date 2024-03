Ludzie łatwiej dojadą do pracy. Strefa przy autostradzie A4 w gminie Ujazd będzie połączona nową drogą

Działająca przy autostradzie A4 Strefa Aktywności Gospodarczej gminy Ujazd, ma jedne z najlepiej skomunikowanych gruntów inwestycyjnych. Prowadzi do nich droga krajowa nr 88, trasa wojewódzka nr 426, a całość jest połączona z dwoma węzłami autostradowymi.

Choć dojazd autem lub autobusem nie stanowi żadnego problemu, to dotarcie tutaj np. na rowerze lub motorowerze jest sporym wyzwaniem. Kierowcy jednośladów muszą poruszać się głównymi drogami, tuż obok pędzących ciężarówek, a w przeszłości zdarzały się w tym miejscu śmiertelne potrącenia. Gmina Ujazd chce to zmienić.

Jeszcze w lutym samorząd podpisał umowę na budowę nowej drogi do strefy. Prac budowlanych podjęli się drogowcy z firmy Larix z Lublińca. Nowa, lokalna droga powstaje w miejscu, gdzie do tej pory znajdowało się klepisko. Biegnie od Olszowej, aż do ulicy Europejskiej.