Skradziony ciągnik przez 8 dni stał w lesie. Złodziej przejechał 80 kilometrów i utknął. Policja ciągle go szuka

Jeszcze tego samego dnia nieuszkodzony pojazd wrócił do właściciela, ale wcześniej technik kryminalistyczny zebrał ślady po złodzieju.

- Ten człowiek znalazł mój numer telefonu i zadzwonił do mnie – opowiada właściciel ciągnika. – Zadałem mu przez telefon kilka pytań na temat charakterystycznego wyglądu mojego ciągnika i już wiedziałem, że to mój.

W sobotę mieszkaniec województwa dolnośląskiego spacerując w lesie koło Ząbkowic Śląskich spostrzegł ciągnik rolniczy, ukryty w zaroślach. W pobliżu nie było żadnych ludzi. Mężczyzna skojarzył to z informacjami, jakie czytał w mediach społecznościowych o ciągniku rolniczym skradzionym 2 lutego z terenu budowy w Prudniku. Właściciel skradzionego pojazdu ufundował nagrodę wysokości 30 tysięcy złotych za pomoc w odzyskaniu maszyny wartej 240 tysięcy.

Złodziej przejechał traktorem ok. 80 kilometrów. Prawdopodobnie zrobił to w ciągu jednej nocy, tuż po kradzieży maszyny. Ukrył traktor w lesie, bo kończyło się paliwo i być może zaczynało świtać. Z niejasnych powodów już nie wrócił do swojego łupu.

Być może przestraszył się medialnego szumu.