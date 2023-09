"Sowieci do domu". NBP wydało srebrne monety na 30-lecie wyjazdu Rosjan z Polski. Wojewoda uhonorował nimi przedstawicieli opolskich służb

- 18 września 1993 roku ostatni rosyjski żołnierz wsiada do pociągu na dworcu Warszawa Wschodnia i odjeżdża z Polski - wspomina wojewoda opolski Sławomir Kłosowski i odwołuje się do współczesności. - Ze skutkami skażenia środowiska, jakie dokonało się w wyniku bytności armii sowieckiej na terenie lotniska pod Brzegiem przedsiębiorcy i władze samorządowe Skarbimierza zmagają się do dzisiaj. Jest to trudne do usunięcia. Niech będzie to symbol skażenia nie tylko środowiska, ale też skażenia nas wszystkich myślą, że nie jesteśmy suwerennym, wolnym, niepodległym krajem.