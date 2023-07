Spadochroniarz na jedynce czyli słabość opolskiej prawicy - komentarz Grzegorza Flerianowicza

Jeżeli dwaj ostatni to wieloletni, choć używając eufemizmu szeroko znani jedynie w wąskim gronie lokalni działacze, to „jedynka” jest osobą w naszym regionie raczej anonimową. Wynika to z prostego faktu, że pan Skalik jest tzw. „spadochroniarzem”, czyli osobą przekierowaną przez kierownictwo polityczne partii z innego regionu. Uwaga ta nie jest jakąś bezpośrednią przyganą w kierunku kandydata, lecz unaocznia kilka problemów prawicowej formacji .

„Spadochroniarstwo” nie jest okolicznością nową, gdyż przy okazji poprzednich wyborów parlamentarnych było analogicznie. Nasz region od wielu już lat przez różne koalicje narodowo-wolnościowej prawicy był traktowany po macoszemu. Sytuacja byłaby może inna, gdyby nie relatywny marazm lokalnych struktur, a przede wszystkim brak umiejętności wyłonienia ze swojego grona wyrazistego lidera, który mógłby wokół siebie zogniskować pozostałych działaczy. Ten zaś problem jest pochodną podziałów wynikającej z dużej różnorodności środowisk tworzących Konfederację - zalety, która w w danych okolicznościach stała się wadą.