Spór na budowie DK 46. Mieszkańcy Strobic chcę więcej ekranów akustycznych. Zarzucają GDDKiA, że nie dotrzymuje obietnic

- Przedstawiciel GDDKiA zapewnił nas na zebraniu z mieszkańcami, że na całej długości wioski zostaną wybudowane ekrany o odpowiedniej wysokości, chroniące przed uciążliwościami, wynikającymi z użytkowania drogi szybkiego ruchu – czytamy w liście przekazanym redakcji NTO. – Na odcinku naszej wsi brakuje ok. 150 metrów ekranów. W naszej ocenie ekrany będą za niskie, co poważnie utrudni warunki życia i będzie negatywnie wpływać na zdrowie nas, naszych dzieci i wnuków.

Mieszkańcy Strobic przeanalizowali to na wiejskim zebraniu, a potem zebrali 70 podpisów pod wnioskiem do GDDKiA o wydłużenie tych zabezpieczeń i podniesienie ich wysokości. Przy okazji zarzucają GDDKiA, że nie wypełnia swoich obietnic, złożonych przed rozpoczęciem budowy, na spotkaniu w Strobicach w 2019 roku.

- Taki postulat padł ze strony mieszkańców Strobic. Natomiast my powiedzieliśmy wtedy wprost, że sposób usytuowania i wysokość ekranów będzie zależał od wyników pomiarów akustycznych w tym terenie – mówi Agata Andruszewska.

Można się dogadać?

Badanie poziomu decybeli w rejonie Strobic zostało przeprowadzone po spotkaniu w 2019 roku. Wnioski przeanalizowane przez specjalistów, znalazły się we wniosku do wójta Pakosławic, o wydanie decyzji środowiskowej dla tego terenu. Wójt to zatwierdził i na tej podstawie powstał projekt drogi. W sumie wzdłuż 6 kilometrowego odcinka stanie 1000 metrów ekranów.