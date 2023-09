Sportowa sobota w Zagwiździu. Setki osób pobiegło o Puchar Borsuka. Nie brakowało zawodowców, ale też amatorów i dzieci

Kompleks zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu , jak co roku, stał się areną rywalizacji biegaczy, zarówno tych doświadczonych, jak i amatorów.

W ramach jubileuszowej edycji, organizatorzy przygotowali różnorodne trasy, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W centrum wydarzenia stał 12-kilometrowy bieg główny o Puchar Borsuka, który przyciągnął wielu zawodników, także spoza regionu, gotowych na wyzwanie.

Nie zabrakło również 3,5-kilometrowego biegu amatorskiego, dostępnego dla wszystkich, którzy chcieli spróbować swoich sił. Dla najmłodszych uczestników imprezy przygotowano biegi szkolne, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci i ich rodziców.

Impreza, jak co roku, była nie tylko okazją do rywalizacji sportowej, ale także do spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze. Na terenie kompleksu Huty Żelaza organizowano liczne atrakcje towarzyszące, które cieszyły zarówno biegaczy, jak i ich rodziny.