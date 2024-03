Stal Nysa odwróciła losy meczu i wygrała 3:2 z wiceliderem Projektem Warszawa. Jest już krok od udział w play-off

Chociaż zajmująca 7. miejsce w tabeli PlusLigi Stal Nysa pilnie potrzebuje punktów w walce o play-off, mało kto spodziewał się, że zdobędzie je w meczu z wiceliderem z Warszawy. Cele obu drużyn są w tym momencie kompletnie odmienne. Projekt walczy w tym sezonie o medale, na arenie międzynarodowej zdobył również puchar Challenge Cup.

Pierwsze dwa sety Stal przegrała do 20. Oba miały jednak zupełnie inny przebieg. W pierwszej części zacięta walka trwała do stanu 18:18, potem przy zagrywce Jana Firleja to jednak goście odskoczyli na 3 punkty, a w końcówce tylko powiększali przewagę. W drugim secie Projekt zdobył przewagę już na początku (11:6), którą konsekwentnie utrzymał do końca partii.

Stal podjęła walkę w trzecim secie, który był najbardziej zacięty. Toczyła się w nim walka punkt za punkt. Po ataku z przechodzącej piłki Dominika Kramczyńskiego Stal wyszła na prowadzenie 22:20. Chwilę później był już remis, a wszystko musiało rozegrać się na przewagi. Po błędzie w ataku Artura Szalpuka Stal wygrała 26:24.