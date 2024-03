Stary Grodków to symbol komunistycznego bestialstwa. Uroczystość 1 marca. Co dalej z poszukiwaniami IPN?

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto obchodzone w wielu miejscach. Na Opolszczyźnie na szczególną uwagę zasługuje „Polana Śmierci” w lesie pod Starym Grodkowem. To jedno z trzech miejsc, w których w 1946 roku funkcjonariusze UB i NKWD zgładzili łącznie około 100 partyzantów ze zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka Flamego „Bartka”. Jedna trzecia z nich straciła życie właśnie pod Starym Grodkowem. Była to druga - po Obławie Augustowskiej - największa zbrodnia komunistów w powojennej Polsce.

Od kilku lat organizowane są tam uroczystości, które przyciągają liczne grono uczestników. Tegoroczne obchody 1 marca zostały zorganizowane przez Delegaturę IPN w Opolu i stowarzyszenie „Kryptonim T-IV”.