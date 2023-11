Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka świętuje 25 lat istnienia. Z tej okazji dyskutowano o wyzwaniach na następne lata

Konferencja była także okazją do rozmów m.in. na temat finansowania stowarzyszeń, a także promowania ich działalności w Internecie.

- Chcieliśmy się podzielić wiedzą i doświadczeniami z innymi stowarzyszeniami - mówi Marzenna Staroszczyk, członkini Ziemi Strzeleckiej. - Jak się okazało, choć stowarzyszenia działają w różnych sferach, to często mają podobne problemy. Dlatego spiszemy wszystkie uwagi i propozycje zmian przepisów i prześlemy je zarówno do Urzędu Marszałkowskiego, jak i do posłów i senatorów.