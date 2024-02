Studniówka Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu. Zobaczcie, jak uczniowie bawili się w hotelu Słociak

Około 100 dni przed maturą uczniowie razem z nauczycielami biorą udział w balu maturalnym, czyli studniówce. To właśnie w styczniu lub lutym odbywają się te eleganckie imprezy.

Na studniówce panuje dress code: eleganckie wieczorowe stroje, a pierwszy taniec to z reguły polonez. Ten taniec ma swoje korzenie jeszcze w XVIII wieku, kiedy to w Polsce panowali ostatni monarchowie, i od tamtego czasu polonez inaugurował bale. Co ciekawe, bal maturalny, znany dzisiaj jako studniówka, pojawił się na ziemiach polskich prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX wieku, na terenach pod zaborami pruskimi. Tradycja ta utrzymała się aż do współczesności.