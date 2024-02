Studniówka ZSLT z Kluczborka. Tego balu uczniowie nie zapomną do końca życia!

Bal maturalny uroczyście otworzył dyrektor szkoły Piotr Sitnik.

- Dzisiejsze wydarzenie to nie tylko zabawa, ale także początek podsumowań i refleksji. Przed wami najtrudniejsze wybory. Czy to będzie praca, czy studnia, a może skusi was emigracja? Ja mogę poradzić wam tylko tyle, żebyście wybierali zawsze tę drogę, która pozwoli wam cały czas się rozwijać – mówił Piotr Sitnik. - Nie ma nic smutniejszego w życiu człowieka, gdy w pewnym momencie obejrzy się za siebie i stwierdzi, że mogłem być kimś lepszym, mogłem osiągnąć więcej. Dlatego dobrze zaplanujcie przygotowania do matury, dobrze się przygotujcie. Mam pewność, że te fantastyczne wyniki na świadectwach maturalnych i świadectwach ukończenia szkoły pozwolą wam za kilka lat obejrzeć się wstecz i powiedzieć: jestem najlepszy, osiągnąłem dużo. Tego wam życzę.