Sukces Akademii Piłkarskiej Namysłów na Krefeld Cup - turnieju o charakterystyce Ligi Mistrzów dla dzieci

Turniej odbywał się w niemieckim Krefeld w zagłębiu Ruhry, które jest popularnym miejscem organizowania wszelkiego rodzaju turniejów piłkarskich dla dzieci. W rozgrywkach brały udział 32 drużyny z 11 krajów. AP Namysłów miała to szczęście, że rywalizowała np. z Juventusem Turyn, ale jak w ogóle doszło do tego, że pojechała na ten turniej, i to w dodatku jako jedyny zespół z Polski?

- Działania potoczyły się dwutorowo – omawia Kamil Biliński, trener akademii. - Pierwsza rzecz to wysoki poziom sportowy prezentowany przez rocznik 2014. Ta drużyna rok wcześniej zdobyła wicemistrzostwo Polski. Turnieje w Polsce, w których biorą udział najlepsze drużyny z Ekstraklasy, zazwyczaj kończą się dla nas miejscem na podium. Drugim czynnikiem jest współpraca z agencją Pro-Turnieje, która zajmuje się wysyłaniem polskich drużyn o wysokim poziomie sportowym na topowe turnieje w Europie.