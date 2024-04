Światowy Dzień Czekolady. Opolscy blogerzy polecają czekoladowe smakołyki!

Składniki: 100 g białej czekolady, 100 g mlecznej czekolady, 100 ml śmietanki 30 %, 1 łyżka (kopiasta) serka mascarpone, 1 łyżka cukru pudru, mały kieliszek likieru czekoladowo-pomarańczowego, 10 małych papilotek na muffinki.Wykonanie: Białą czekoladę połamać na kawałki, roztopić w kąpieli wodnej i przy pomocy pędzelka wysmarować dokładnie papierowe foremki. Odstawić do lodówki, do zastygnięcia. Czekoladę mleczną tak samo roztopić w kąpieli wodnej i wysmarować pędzelkiem po zastygniętej białej czekoladzie, jako drugą warstwę. Odstawić do lodówki, do zastygnięcia. Gdy stwardnieją, delikatnie ściągnąć papierowe foremki. Śmietanę ubić na sztywno z cukrem pudrem, dodać mascarpone i likier. Całość dokładnie wymieszać przy użyciu miksera. Gotową masę przełożyć do rękawa cukierniczego i wyciskać do czekoladowych babeczek. Przed podaniem dobrze schłodzić.

Katarzyna Czapran/ Kuchnia w opałach