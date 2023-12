Szczepanowickie Betlejem to już 25 lat tradycji. Dzisiaj (26.12) odbędzie się tu wielkie, coroczne kolędowanie. Początek o godz. 15.30

Andrzej Toczek, który od lat koordynuje prace przy Szczepanowickim Betlejem, podkreśla, że szopka obchodzi srebrny jubileusz, a tegoroczne prace odwołują się do dwóch istotnych motywów. Pierwszy to 800-lecie szopki świętego Franciszka, która stanowiła inspirację dla wielu kolejnych tradycji w Polsce. Drugi to retrospekcja ostatnich 25 lat budowy szopek w Szczepanowicach, podczas której społeczność parafialna wspólnie tworzyła to wyjątkowe miejsce.