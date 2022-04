„Szczepienia – długie życie dla wszystkich” - to hasło rozpoczętego w niedzielę, 24 kwietnia, Europejskiego Tygodnia Szczepień

Celem obchodzonego od 24 do 30 kwietnia Europejskiego Tygodnia Szczepień jest informowanie o znaczeniu szczepień dla zdrowia całego społeczeństwa, z uwzględnianiem aktualnej sytuacji epidemicznej i społecznej.

- W programie szczepień ochronnych w Polsce odnotowaliśmy dwie bardzo istotne zmiany: od roku 2017 prowadzimy powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom, natomiast w tym roku rozpoczęliśmy szczepienia przeciw rotawirusom. To przyniosło już fantastyczne efekty. Faktem jest, że w czasie pandemii zniknęło sporo chorób zakaźnych, zanikły również rotawirusy. Jednak po ściągnięciu masek i po powrocie dzieci do przedszkoli i szkół rotawirusy wróciły. Chorują jednak starsze dzieci, a nie najmłodsze, które na ogół najciężej przechodziły to zakażenie i wymagały hospitalizacji - mówi prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn, kierownikiem Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.