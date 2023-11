Szkoła bez zadań domowych? W Nysie jest to możliwe! Szkoła podstawowa nr 1 w Nysie rezygnuje z obowiązkowych zadań domowych

- Słyszymy, że są takie pomysły by zadania domowe wyeliminować, ale nie obserwujemy jakiegoś szczególnego zainteresowania szkół w tym zakresie i tego by takie zapisy wpisywać do statutów szkół. A czy to jest dobry trend? Ja jestem zwolennikiem zdrowego rozsądku. Na pewno nie da się tak całkiem wyeliminować pracy domu, bo nauka polega na powtarzaniu, a kiedyś trzeba powtórzyć to co się w szkole przyswoiło. Inaczej to byłaby ścieżka donikąd - mówi Robert Socha z Kuratorium Oświaty w Opolu.