Ten ciągnik obrabia ziemię bez kierowcy. To pierwsza taka maszyna w Polsce

Maszyna, którą możemy zaobserwować na głubczyckich polach trafiła do firmy Top Farms na kilkumiesięczne testy.

- Na początku byliśmy pełni obaw, bo wyskakiwały pewne błędy, ale już wiemy, co było ich powodem. Do tej pory maszyna obrobiła już około 500 hektarów ziemi. Obsługa jest dość intuicyjna i prosta. Jedyne co bym zmienił to moc silnika, nasz model ma 156 koni mechanicznych, a przy naszych warunkach górskich optymalne byłoby powyżej dwustu – dodaje Bartłomiej Pietrucha.