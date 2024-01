Szpital w Kluczborku ma nowy ambulans. Kosztował 600 tys. zł. Już służy pacjentom

- Jedną z karetek transportowych, która była na wyposażeniu Powiatowego Centrum Zdrowia, przekazaliśmy na Ukrainę. W związku z tym złożyliśmy w Ministerstwie Zdrowia wniosek na zakup nowego ambulansu – informuje starosta Mirosław Birecki.

Prośba spotkała się z pozytywnym odzewem. Resort zdrowia przekazał 600 tysięcy złotych na ten cel. Pod koniec grudnia ambulans trafił do kluczborskiego szpitala. W pojeździe ratownicy mają do dyspozycji m.in. defibrylator, który zakupiono razem z karetką i urządzenie do kompresji klatki piersiowej, tzw. Lucas.

To już drugi pojazd do ratownictwa medycznego, który PCZ otrzymał w 2023 roku. Pierwszy został zakupiony dzięki pieniądzom z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.