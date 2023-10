Szpital w Nysie będzie obniżał pensje dla pielęgniarek z magisterium i specjalizacją. ZOZ-u nie stać na realizację ustawy

Na piątkowej (29 września) sesji rady powiatu nyskiego niespodziewanie wystąpił Jerzy Hajduga, pełniący od roku obowiązki dyrektora ZOZ w Nysie. Mówił o sytuacji finansowej szpitala, głównie o skutkach podwyżek dla personelu medycznego, które weszły w życie w lipcu ubiegłego roku.

W lipcu ubiegłego roku w życie weszła ustawa, gwarantująca minimalny poziom wynagrodzeń dla poszczególnych grup personelu medycznego. Ustawa zagwarantowała także coroczną automatyczną waloryzację wynagrodzeń, stosownie do wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w kraju.

W grupie pielęgniarek najwyższe wynagrodzenie zagwarantowano osobom, które posiadają wykształcenie wyższe magisterskie i specjalizację zawodową. W tym przypadku płaca zasadnicza ma wynosić co najmniej 128 procent średniego wynagrodzenia krajowego. Po waloryzacji w lipcu 2023, to kwota brutto ok. 8120 złotych, do której dochodzą dodatki np. za staż pracy oraz wynagrodzenie za pełnione dyżury.