Szturm na starostwo w Strzelcach Opolskich. Samorząd sfinansuje mieszkańcom wizyty do lekarza bez kolejki

Z bezpłatnych i przede wszystkim błyskawicznych porad lekarskich, może skorzystać łącznie 300 pacjentów. Strzeleckie starostwo zarezerwowało dla nich krótkie terminy (jeszcze przed Wielkanocą).

W ramach akcji „Biała Sobota” pacjenci mogą dostać się do:

endokrynologa

urologa

kardiologa

ortopedy

reumatologa

Był jeden warunek: pacjent musiał zgłosić się wczoraj do starostwa i tam zarejestrować do konkretnego specjalisty.

Rejestracja ruszała we wtorkowy poranek o 10.00, ale pierwsi pacjenci pojawili się w siedzibie zaraz po otwarciu urzędu.

Tak duże zainteresowanie wizytami obnażyło piętę achillesową systemu opieki zdrowotnej, czyli to, że długie kolejki do lekarzy utrudniają pacjentom dostęp do lekarzy.